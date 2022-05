Positano, uno studente americano di medicina in vacanza nella perla della costiera amalfitana: "Il Covid non è finito"

Abbiamo incontrato Boris, uno studente americano in Medicina e futuro dottore negli Stati Uniti che sta trascorrendo una vacanza a Positano. Approfittando della sua gentilezza e disponibilità gli abbiamo chiesto un parere sull’andamento del Covid: «Il Covid non è ancora finito. Non so come sia la situazione in Italia ma negli Stati Uniti l’andamento è ciclico. In questo momento i contagi stanno nuovamente salendo. Penso che nel prossimo inverno potremo avere un nuovo lockdown ed il contagio per alcune persone non comporta grossi problemi ma per altre invece sì. Credo che in inverno sarà necessaria una quarta dose per tutti perché il virus muta costantemente ed è per questo che stanno creando nuovi vaccini. Probabilmente si arriverà al punto che ogni anno sarà necessario fare un nuovo vaccino».