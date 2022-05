Positano, una pioggia di rose in Piazza dei Mulini per la Festa della Mamma

Positano dedica un pensiero floreale a tutte le mamme con una bellissima installazione nella centrale Piazza dei Mulini. Dopo l’albero di Natale, il cuore in occasione di San Valentino ed i fiori per la Festa della donna, arriva ora un’esplosione di rose dai mille colori che riempiono di gioia e di amore uno dei punti nevralgici della città verticale, ingresso per la stradina che conduce alla Spiaggia. Un omaggio in occasione della Festa della Mamma voluto dalla sensibilità dell’amministrazione comunale e che certamente diverrà oggetto di tantissimi selfie che positanesi e turisti scatteranno in ricordo di questa domenica.

Un plauso al sindaco Giuseppe Guida che in ogni occasione importante riesce a rendere ancora più bella la città.