Positano , un orrore tante motonavi al molo, chi le autorizza? La Regione Campania e la Capitaneria di Porto? Il vero problema del molo della perla della Costiera amalfitana sono le troppe motonavi delle grandi compagnie di navigazione. In Costa d’ Amalfi basta fare una finestra per avere denunce penali, civili ed amministrative perchè si deturpa il paesaggio, ma nel cuore della Città Verticale, sulla spiaggia, abbia come mostruosa cartolina la presenza costanza di diverse motonavi. Una scelta questa che dipende dalla Capitaneria di Salerno e dalla Regione Campania che non comprendiamo. Non parliamo di inquinamento, siamo sicuri che le navi non inquinaano, ma le migliaia di persone a bordo siamo sicuri che non buttino rifiuti a mare come tanti ci dicono di aver visto? E il movimento a mare con l’impatto acustico oltre che visivo non è di fatto un inquinamento mostruoso e inaccettabile per un territorio UNESCO? Il molo di Positano, per come è fatto, dovrebbe servire solo per il diporto, se vogliono arrivare le motonavi dovrebbero essere contingentate. Fra l’altro l’impatto antropico è eccessivo, non parliamo della qualità del turismo , perchè qui nessuno è razzista, ma proprio dei numeri insostenibili per un piccolo centro come il nostro. Positano è fatta per il traffico da diporto non solo per una questione di qualità ma di insostenibilità. La Regione Campania è totalmente assente, novecentomila euro stanziati per lavori mai fatti da due anni, quindi il molo è di fatto dissestato, visto che sono stanziati dei fondi, e fa un traffico superiore a grandi città. Ma se succede qualcosa con chi ce la prendiamo? Con la motonave o con le istituzioni che lo permettono? Che nonostante il molo piccolo e inadeguato, con lavori che si devono fare, stanziati dalle stesse istituzioni che permettono questo traffico mostruoso, e quindi riconoscono che ci sono dei lavori da fare e quindi il molo è inadeguato? In realtà la logica vorrebbe che il molo di Positano dovrebbe essere libero dai grandi mezzi, ricordiamo che siamo Bandiera Blu e territorio UNESCO, ma si vede che gli enti che sovrintendono a questi riconoscimenti se ne fregano altamente se consentono tutto questo a discapito poi del piccolo trasbordo e il diporto che è consono a piccole realtà come le nostre.