Positano, il sapore della costiera nelle caramelle di Delicatessen

Per chi visita Positano è irrinunciabile una tappa da Delicatessen in Via dei Mulini che si trasformerà in un tuffo nei sapori e nei colori della costiera amalfitana. Oltre alla tradizionale e pregiata oggettistica in ceramica non si può fare a meno di essere attratti dalle tante bontà per il palato. Dal classico limoncello alle caramelle che racchiudono l’essenza degli odori e dei sapori di Positano e della costiera in tanti gusti capaci di soddisfare grandi e piccini. Le più richieste sono sicuramente quelle agli agrumi con l’oro dei limoni ed il gusto delle arance. Ma il vasto assortimento permette di spaziare assaggiando anche altri frutti ed altri sapori.

Una coccola da regalarsi mentre si passeggia per le stradine positanesi ed anche un bellissimo souvenir da mettere in valigia per portare con sé i sapori di Positano.