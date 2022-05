Positano/Tordigliano. Strada killer, ieri motociclista salvo per miracolo. Nella giornata di ieri si è verificato un altro incidente a Tordigliano: non è la prima volta che si verifica un incidente grave in questo punto. Anzi, si tratta di una vera e propria strada killer. Il motociclista coinvolto nel sinistro di ieri è miracolosamente salvo, ma la stessa sorte non è capitata ad altre persone, che, purtroppo, hanno perso la vita qui.

Troppa la pericolosità di questo tratto di strada: bisogna sicuramente chiedere all’Anas di mettere maggiore segnaletica e controlli. Inoltre, bisogna fare qualcosa anche per la linea telefonica, che qui non prende, impedendo dunque di chiamare in tempo i soccorsi.