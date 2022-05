Positano, tante le presenze per il primo maggio ma il traffico risulta scorrevole

Positano è stata presa d’assalto in questa prima domenica di maggio segnata da uno splendido sole che rende la temperatura piacevole invogliando a trascorrere qualche ora di relax tra le stradine caratteristiche del paese oppure sulla spiaggia magari azzardando anche un tuffo il mare. Nonostante la grande presenza di persone il traffico risulta scorrevole e senza particolari problemi garantendo una sicurezza per residenti ed ospiti. Una situazione che ci auguriamo perduri anche nelle prime ore serali per il rientro anche in considerazione che in tanti hanno scelto le vie del mare per raggiungere la perla della costiera amalfitana decongestionando in tal modo il traffico stradale.