Positano: sospesi i lavori per avverse condizioni meteo, riprenderanno lunedì. A partire dallo scorso giovedì, 5 maggio 2022, a Positano, in Costiera Amalfitana, hanno preso il via i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle pavimentazioni stradali dal km 11+800 al km 27+800 della strada statale 163 “Amalfitana”.

L’amministrazione comunale della città verticale ha fatto sapere che, a causa delle avverse condizioni meteo, però, i lavori sono momentaneamente sospesi e riprenderanno da lunedì 9 maggio 2022, dal confine con Praiano a Ceramica Casola.