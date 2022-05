Positano / Sorrento – Castellammare di Stabia, traffico in galleria, incidente a Tordigliano. Ritorno da bollino rosso Puntualmente come ogni giorno diamo notizie sulla viabilità della Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, incidenti e traffico oltre a essere notizie di cronaca, sono notizie di pubblica utilità che Positanonews vuole dare ai propri lettori . Ci limitiamo alla S.S. 145 e la Meta Amalfi fino a Castellammare di Stabia verso Napoli e in Costiera da Positano, Praiano, Amalfi e Ravello fino a Cetara e Vietri verso Salerno.

Questa mattina caos traffico nella galleria di Seiano, il ritorno questa sera sarà da bollino rosso vista la bella giornata . Dalle 18 in poi si consiglia la deviazione verso Alberi, prevedibile caos anche qui se non ci si organizza con un servizio pubblico, inutile prendersi in giro bisogna prevedere queste emergenze .

Sul fronte degli incidenti sulla S.S. 163 Amalfitana si registra un piccolo incidente a Tordigliano, sul rettilineo, durante un’acrobazia con la motocicletta, ma per fortuna nulla di grave . Consigliamo di tenere alta l’attenzione perchè qui e a Capodorso si registrano periodicamente sinistri anche gravi.