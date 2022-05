Imperdibile l’appuntamento per sabato 7 maggio al Music On the Rocks di Positano, la splendida discoteca in riva al mare per una serata formidabile in compagnia del famoso Dj Amed Key.

Partecipazione di Max Zotti, Mario Iovieno ed Emsi Gallo.

Al Fly Lounge Bar Live Claudio Fiori, Salex ed Antonio Ferola.

Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni 089.875874 – 338.4138123

Green Pass Obbligatorio