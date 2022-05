Positano, sabato 14 maggio pulizia dei fondali presso la Spiaggia Grande

Positano. Sabato 14 maggio, dalle ore 9.00, presso la Spiaggia Grande interventi di pulizia dei fondali in collaborazione con ASD Diving Center.

Questi interventi rappresentano un aiuto con­creto alla protezione dell’ecosistema marino sempre più minacciato dalla presenza di rifiuti che giacciono sui fondali e – allo stesso tempo – si configurano come un progetto di alto valore sociale ed economico per la salvaguardia ed il corretto ripristino dell’ambiente marino, al fine di preservarne le biodiversità, coniugando tute­la ambientale e crescita economica legata alla “risorsa mare”.

Un’operazione di grande importanza per la salvaguardia dell’ambiente e per rendere ancora più bello il mare della città verticale che si prepara ad accogliere migliaia di turisti attratti dallo splendore della perla della costiera amalfitana e dal fascino della Spiaggia Grande che regala giornate di relax nelle quali fare un pieno di sole e rigenerarsi nelle acque fresche ed azzurre.