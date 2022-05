Positano: Roberto Grassi, Presidente Forum dei Giovani, si presenta al Consiglio Comunale. Nel corso del consiglio comunale di oggi, lunedì 30 maggio 2022, presso la sala A. Milano di Positano, Roberto Grassi, il Presidente del Forum dei Giovani, si è presentato ai presenti.

“Riteniamo che il Forum dei Giovani sia una bella occasione ed una bella opportunità per tutti i ragazzi, per partecipare ad attività e collaborare, tutti insieme – ha detto -. Fin dall’inizio dell’istituzione del nuovo direttivo ci siamo messi in contatto con i Forum degli altri Comuni, sia a livello provinciale che regionale, perché pensiamo che attraverso la collaborazione si possano creare nuove opportunità. Speriamo che man mano tutti i giovani di Positano entrino a far parte del Forum, perché l’aiuto ed il supporto di tutti per noi è motivo di grande gioia”.