Positano, rinviati in autunno i lavori di rifacimento del manto stradale di un lungo tratto della S.S. 163

Il Comune di Positano rende noto che sono stati rinviati in autunno i previsti lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto stradale interessanti la S.S. 163 dal Km 18+100 al Km 12+100 che erano stati programmati nel periodo dal 5 al 20 maggio e che avrebbero previsto l’impegno della carreggiata della strada pubblica con conseguente divieto di sosta con rimozione forzata come stabilito con ordinanza n. 27 del 2 maggio 2022.