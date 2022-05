Positano, rassegna “Processi Scultorei”. Il sindaco: “L’accento sul nostro territorio, ispirazione perfetta per i ragazzi”. Questa mattina, sabato 28 Maggio, alle ore 11:00, alla presenza del Sindaco di Positano Dott. Giuseppe Guida, il Consigliere al Turismo di Positano Dott. Giuseppe Vespoli, il Presidente dell’Ass.ne Non Me Ne Vado Ferdinando Sorrentino, la Coordinatrice della Scuola di Scultura Prof.ssa Rosaria Iazzetta, e il Prof. Nello Antonio Valentino, docente di formatura tecnologia e tipologia dei nuovi materiali dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, è stato proclamato il vincitore del Simposio.

L’opera vincitrice sarà acquisita dal Comune di Positano, ed entrerà a far parte in via permanente alla nascente collezione di sculture in terracotta.

“Sulla base di un forte interesse e di una particolare attenzione nutrita verso il mondo artistico-culturale, abbiamo instaurato un’importante collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, attraverso la quale si è cristallizzata la prima Edizione della rassegna “Processi Scultorei” – ha detto il sindaco di Positano, Giuseppe Guida -. Siamo particolarmente soddisfatti di aver intrapreso con il mondo accademico questa virtuosa sinergia che ci permetterà ancora una volta di porre l’accento sul nostro territorio che, grazie alle innumerevoli peculiarità e bellezze naturali che lo contraddistinguono, sarà lo scenario perfetto nonché ambiente di ispirazione per i 10 ragazzi che si immergeranno nell’arte della creazione”.

“La cultura, intesa nella sua accezione più complessa, potrà attraverso questa nuova iniziativa, ricoprire ancora una volta il gradino più alto, insieme al già ricco e riconosciuto patrimonio artistico, storico e naturale che rende Positano unica a livello internazionale – ha proseguito il primo cittadino -. Apriamo dunque le nostre porte a giovani artisti che sicuramente riusciranno a sfruttare al meglio questa bellissima opportunità, ma allo stesso tempo offriamo alla comunità positanese e ai graditi ospiti la possibilità di assistere in prima persona ai singoli passaggi creativi che daranno vita ad opere scultoree ispirate al nostro territorio”.

“Siamo felici di poter arricchire in maniera concreta e significativa l’importante rete di collegamento tra giovani e territorio, così da consolidare tale binomio grazie alla preziosa essenza dell’arte che si esprime attraverso le sue mille sfaccettature”.