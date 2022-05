Positano, prove d’estate con tanti bagnanti a godersi una domenica di sole e di mare

Positano. Questa calda domenica di fine maggio, dalle temperature estive, ha visto la Spiaggia Grande riempirsi sin dalle prime ore del mattino da parte di tante persone desiderose di trascorrere qualche ora di pieno relax godendosi il sole e rinfrescandosi con un piacevole tuffo nelle acque azzurre che fanno da invincibile richiamo.

Dopotutto è davvero difficile – se non impossibile – resistere davanti a tanta bellezza della natura restando sdraiati in spiaggia lasciandosi baciare dai raggi del sole per poi assaporare la freschezza di un mare che oggi si presenta calmo ed invitante.

Una domenica che rappresenta un anticipo della stagione estiva che sarà sicuramente all’insegna dei grandi numeri dopo un periodo difficile.