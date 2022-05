Positano, Processi Scultorei. Giuseppe Vespoli: “L’idea è far tornare gli artisti come accadeva in passato”. Il Comune di Positano ha instaurato un importante collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, attraverso la quale si è cristallizzata la prima Edizione della rassegna “Processi Scultorei”. Dieci ragazzi che si sono immersi nell’arte della creazione per dare vita ad opere scultoree ispirate al nostro territorio, e ieri mattina, sabato 28 maggio, è stato proclamato il vincitore.

Alla presenza del Sindaco di Positano Dott. Giuseppe Guida, il Consigliere al Turismo di Positano Dott. Giuseppe Vespoli, il Presidente dell’Ass.ne Non Me Ne Vado Ferdinando Sorrentino, la Coordinatrice della Scuola di Scultura Prof.ssa Rosaria Iazzetta, e il Prof. Nello Antonio Valentino, docente di formatura tecnologia e tipologia dei nuovi materiali dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, è stato proclamato il vincitore del Simposio: Salvatore Russo con l’opera Poseidon. Dopo l’evento gli artisti sono stati condotti in una visita guidata per scoprire le bellezze dei reperti storici risalenti al 79 d.C.

“Non vedevamo l’ora: loro ci hanno fatto vedere il loro bello, le loro creazioni, noi gli facciamo vedere quest’angolo di nostro bello, che è arte e storia insita in Positano”, ci ha detto Giuseppe Vespoli, Consigliere al Turismo.

“È molto contestualizzato, l’iniziativa è molto piacevole, è bella questa idea di far tornare gli artisti a Positano tramite le scuole di specializzazione, quindi le Università. È un po’ il ritorno a quelle scuole pittoriche di Positano degli anni Cinquanta. Questo è un po’ quello che sta pensando di fare l’Amministrazione Comunale con questo alternarsi di università che vengono a trovarci”.