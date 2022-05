Oggi, venerdì 20 maggio 2022, ha ufficialmente riaperto il TreVille Laurito Beach Club, a Positano, sotto l’attenta guida del nuovo direttore della struttura, Salvatore Scarpino. “Abbiamo aperto oggi, per cui ci aspettiamo una stagione veramente bella. Le richieste sono tante, per cui andremo avanti con entusiasmo”, ci ha detto. “Il posto è già molto conosciuto ed è bellissimo, per cui quello che noi possiamo fare è aggiungere la qualità del servizio. La clientela è internazionale, sono tornati gli americani e ci sono anche tantissimi arabi”.

Per quanto riguarda la cucina, “In brigata ci sono Giovanni e Daniele, i miei due pilastri di questa stagione, giovani ed intraprendenti. Abbiamo fatto un menu che rappresenti un po’ la nostra tradizione campana nel mondo e poi qualche tocco un po’ di internazionalità. Abbiamo un polletto cocco e curry, pizze abbastanza interessanti. Non è per una clientela specifica, ma per una clientela internazionale, che secondo me, quando viene qua, oltre ad avere quello che tutti bene o male propongono già, può anche avere un’alternativa. Ma non perché ce la chiedono loro, quanto perché il mio volere è quello di dare l’esito di tutti i miei viaggi, tutti i miei lavori ed i posti dove sono stato. Quindi prendo un po’ di ogni cosa e lo metto nei piatti. Tra i posti in cui sono stato c’è principalmente la Cina. Poi Stati Uniti, Marrakech, Dubai, Australia. Quindi abbiamo bisogno di mettere in pratica quello che ho fatto, senza presunzione ma con tutta l’umiltà possibile ed immaginabile, e fare un po’ un gioco: la mediterraneità con qualche pizzico di internazionalità, che secondo me va bene”, ha detto lo chef Vincenzo Castaldo. “Siamo carichi, siamo pronti. Ci portiamo alle spalle questi due anni di periodo brutto, siamo molto entusiasti”.

Il Treville Beach Club offre privacy ed esclusività in un piccolo angolo paradisiaco della costa di Positano. Raggiungibile dal molo di Positano con la nostra navetta oraria dalle 10.00.

Il ristorante si trova in un ambiente che si fonde con i colori della costa, richiamando lo stile delle case del villaggio e il nostro mare. Il sapore richiama i profumi locali in tutti i nostri piatti da una varietà di pesce e ricette locali con una vasta selezione di etichette di vini locali e cocktail costieri.