Positano, prese d’assalto le vie del mare in questa ultima domenica di maggio

Positano. In questa ultima domenica di maggio in tanti hanno scelto di raggiungere la perla della costiera amalfitana per trascorrere una giornata in una delle località più belle al mondo. E sono tantissime le persone che hanno optato per le vie del mare, sicuramente meno “stressanti” rispetto all’alternativa della S.S. 163, evitando il rischio traffico.

Il molo della Spiaggia Grande da questa mattina è un via vai continuo di turisti che, dopo essere sbarcati da aliscafi e traghetti, si lasciano catturare dalla bellezza della città verticale e della sua spiaggia.

Un paesaggio unico che diventa sempre più ammaliante man mano che ci avvicina alla terraferma e che, una volta sbarcati, esplode in tutta la sua magia fatta di colori, odori e scorci da immortalare.