Positano/Praiano: successo della fiera del libro per promuovere la lingua inglese all’Istituto Lucantonio Porzio. Grande successo quello riscontrato all’Istituto Comprensivo Statale “Lucantonio Porzio” di Positano e Praiano, in Costiera Amalfitana, per la book fair (fiera del libro), organizzata in collaborazione con Gabriella Cuomo, Independent Usborne Partner, per promuovere le competenze di lingua inglese di tutti gli alunni dell’Istituto ed incrementare la biblioteca scolastica.

Foto 3 di 4







La case editrice inglese Usborne è specializzata da oltre quarant’anni nella pubblicazione di libri e attività per bambini di tutte le età.

Durante l’evento i genitori degli alunni hanno potuto acquistare libri in lingua originale per i propri figli e, in base all’ammontare degli ordini ricevuti, la scuola avrà la possibilità di scegliere una percentuale ulteriore di libri gratuiti (percentuale che può arrivare fino al 60%).

È stata, dunque, una importante opportunità offerta all’utenza per promuovere la lettura e la conoscenza della lingua inglese.