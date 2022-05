Positano/Praiano: all’Istituto Lucantonio Porzio la fiera del libro per promuovere la lingua inglese. La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “Lucantonio Porzio” di Positano e Praiano, in Costiera Amalfitana, Prof.ssa Stefania Astarita ha annunciato che l’Istituto, in collaborazione con Gabriella Cuomo, Independent Usborne Partner, ha organizzato una book fair (fiera del libro), per promuovere le competenze di lingua inglese di tutti gli alunni dell’Istituto ed incrementare la biblioteca scolastica.

La case editrice inglese Usborne è specializzata da oltre quarant’anni nella pubblicazione di libri e attività per bambini di tutte le età.

Durante l’evento i genitori degli alunni potranno acquistare libri in lingua originale per i propri figli e, in base all’ammontare degli ordini ricevuti, la scuola avrà la possibilità di scegliere una percentuale ulteriore di libri gratuiti (percentuale che può arrivare fino al 60%).

Si tratta quindi di una importante opportunità che abbiamo il piacere di offrire alla nostra utenza, per promuovere la lettura e la conoscenza della lingua inglese.

Il book fair si svolgerà secondo la seguente organizzazione:

Praiano – 10 maggio 2022 (terrazza Scuola Primaria)

ore 9.00-10.00 Scuola dell’Infanzia

ore 10.00-10.30 Scuola Primaria – classi prime e seconde

ore 11.00-11.30 Scuola Primaria – classi terze, quarte e quinte

ore 12.00-12.30 Scuola Secondaria

Positano – 11 maggio 2022 (ingresso Scuola Secondaria I grado)

ore 9.00-10.00 Scuola dell’Infanzia

ore 10.00-10.30 Scuola Primaria – classi prime e seconde

ore 11.00-11.30 Scuola Primaria – classi terze, quarte e quinte

ore 12.00-12.30 Scuola Secondaria

Qui l’allegato.