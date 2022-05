Positano: oggi la premiazione del vincitore della rassegna “Processi Scultorei”. Lo scorso martedì, 24 maggio 2022, a Positano ha preso il via la manifestazione “Simposio di sculture argillose – Processi scultorei”, che vede la collaborazione del Comune della perla della Costiera Amalfitana con l’Accademia delle Belle Arti di Napoli.

Nella città verticale sono arrivati i dieci ragazzi dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, grazie alla collaborazione voluta dal Comune, che si sono messi all’opera perla realizzazione di sculture in argilla ispirate alle bellezze del territorio.

Oggi, sabato 28 maggio 2022, si terrà la conferenza conclusiva con la premiazione del vincitore della rassegna “Processi Scultorei” presso la sede dell’Ufficio Turismo di Positano.

«L’idea viene da quello che già facemmo l’anno scorso con l’Accademia della Moda, cioè iniziare a creare delle relazioni fra il Comune di Positano e gli istituti universitari. Oggi è il frutto di mesi di lavoro ed è bellissimo vedere i ragazzi dell’Accademia che creano le proprie idee. L’opera vincitrice sarà esposta per quest’anno in una piazza del paese e troverà poi una degna collocazione per essere visitata dai tanti turisti anche negli anni futuri», ha dichiarato l’assessore Giuseppe Vespoli.