Positano, Nello Buongiorno festeggia il compleanno a “Domenica In” e Mara Venier si commuove

Nello Buongiorno compie oggi 76 anni e festeggia nel salotto televisivo del programma di Rai 1 “Domenica In” condotto da Mara Venier. Un momento di grande emozione per il cantante che si è esibito davanti ad un pubblico ammirato che lo ha premiato con un lungo e fragoroso applauso e poi l’abbraccio con Mara Venier, visibilmente commossa in virtù dell’affetto e dell’amicizia che da anni la legano al cantante.

Per Nello Buongiorno si è trattato di un piacevole ritorno negli studi di “Domenica In”, trasmissione alla quale è profondamente legato poiché nella stagione televisiva 1996-1997 è stato il primo cantante solista dell’orchestra del programma di Rai 1 diretta dal maestro Gianni Mazza. In seguito ha conosciuto Mara Venier che lo ha chiamato su Canale 5 per Ciao Mara. Ed è tornato a “Domenica In” nelle edizioni 2002-2003 e 2004-2005.

Buongiorno ha iniziato la sua carriera quando aveva appena 16 anni come cantante di pianobar per poi costruire il suo lungo e felice percorso artistico che lo ha portato nei locali notturni di tutta Europa.

Decise poi di trasferirsi a Positano dove, insieme alla famiglia, aprì un night club, nel quale si esibiva dal vivo tutte le sere e dove ebbe modo di conoscere Walter Chiari e Vittorio Caprioli che gli affidarono la sigla del programma “Io te, tu io” in onda su Rai 2.

Anche noi di Positanonews desideriamo formulare i migliori auguri a Nello in occasione del suo compleanno e ci uniamo virtualmente al brindisi.