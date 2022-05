Positano, NCC investito da furgone nella piazza di Nocelle . Tutta la strada per le frazioni è a rischio

Positano, Costiera amalfitana. Un incidente poco fa , verso le 15, nel borgo di Nocelle . L’NCC stava regolarmente percorrendo la strada per prendere clienti dal borgo centro del Sentiero degli Dei quando è stato investito da una Panda. Civilmente si è riconosciuta la responsabilità e purtroppo tutti e due hanno avuto danni, ma nessun ferito. Molti ci fanno notare che l’afflusso sulla strada d’accesso alle frazioni di Montepertuso e Nocelle è molto trafficata e a rischio, non sempre c’è spazio per i pedoni , ma neanche per due auto che si incrociano. Ricordiamo comunque che un tratto è di proprietà della Provincia di Salerno e invitiamo tutti a guidare con particolare prudenza.