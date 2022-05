Positano, Montepertuso si prepara a una grande festa per il 2 luglio. Le frazioni in crescita

Positano. Abbiamo ascoltato il vicesindaco Margherita Di Gennaro la quale ci ha assicurato che si sta lavorando per preparare un gran bello evento per il 2 luglio in occasione dei festeggiamenti a Montepertuso in onore della Madonna delle Grazie. Un appuntamento importante dopo la fine dello stato di emergenza legato alla pandemia e che ha costretto ad annullare la tradizionale festa per due anni consecutivi. Quella di quest’anno mira, quindi, ad essere anche un segnale di rinascita e ripresa restituendo ai cittadini ed ai turisti una delle feste più attese e più belle della costiera amalfitana.

Margherita Di Gennaro è anche Assessore alle frazioni e le abbiamo, quindi, voluto chiedere quali siano le maggiori problematiche delle frazioni positanesi: «Principalmente sono quelle legate al traffico ed alla carenza di parcheggi. In tal senso c’è un progetto che abbiamo approntato con il sindaco Giuseppe Guida. Miriamo allo sviluppo delle frazioni che stanno crescendo e stanno creando un sistema di turismo alternativo soprattutto legato all’escursionismo ed alla ricettività puntando molto sull’essere al di fuori del caos cittadino».