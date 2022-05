Positano, Michele Mastro il pastry chef de La Zagara . Lo storico locale della cittadina della Costa d’ Amalfi con uno staff di qualità in tutti i settori rappresenta una istituzione per la Città Verticale, riportiamo un articolo di Rosa Cinque sul Pastry Chef Michele Mastro

La tradizione è di casa a La Zagara Positano!

Non esiste posto migliore, nel centro di #positano, per fermarsi ad assaggiare la delizia al limone, il babà o la tradizionale “Positanese”. Per tutti i golosi e gli amanti del buon cibo, ci pensa la grande famiglia della Zagara a soddisfare i palati sopraffini.

Dal 1950 è un punto di incontro tra le meraviglie del Golfo e le bellezze della Costiera Amalfitana. E’ qui che la storia e il profumo delle zagare si fondono al tavolo dello storico locale.

E’ qui che incontriamo il pasticciere Michele Mastro! Michele Mastro Pastry chef della Zagara foto e testo credit Rosa Cinque