Positano: mercoledì 11 maggio rifacimento della segnaletica orizzontale in via Colombo. L’Amministrazione Comunale di Positano, in Costiera Amalfitana, ha informato i cittadini che, in data di mercoledì 11 maggio 2022, sarà effettuato il rifacimento della segnaletica orizzontale in via Colombo.

Per questo motivo, a partire dalle ore 6.00 e fino alle ore 20.00, dal civico n.87 al civico n.217, vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata e presenza del carro attrezzi sul posto già a inizio lavori, per tutte le categorie di veicoli ambo i lati della carreggiata.