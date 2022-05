Positano, mattinata dedicata alla pulizia dei fondali: “Educazione e rispetto del territorio propedeutiche per obiettivi come la Bandiera Blu”.

Una mattinata dedicata alla pulizia dei fondali che si pone come azione di intervento a sostegno del nostro mare e del nostro futuro. Un’iniziativa volta ad evidenziare quanto l’impatto dell’uomo possa essere determinante per la salute degli ecosistemi marini e dunque sensibilizzare l’opinione pubblica verso un tema di estrema importanza.

Foto 3 di 5









“L’educazione e il rispetto verso il nostro territorio sono propedeutiche al raggiungimento di importanti obiettivi come lo è il riconoscimento della Bandiera Blu. Anche quest’anno infatti Positano è stata insignita di questo importante riconoscimento visti i criteri di qualità delle acque, dei servizi offerti e della pulizia delle spiagge.

Siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato ottenuto e continuiamo fermamente a sostenere che per prendersi cura dell’ambiente marino e costiero occorre incrementare una rete di collaborazione tra noi tutti” – dichiara il Sindaco Giuseppe Guida.

Un sentito ringraziamento all’Associazione ASD Positano Diving Center per il supporto e la disponibilità ; a Marevivo per il costante lavoro a difesa dei nostri mari, all’AMP Punta Campanella impegnata quotidianamente per la salvaguardia del nostro territorio all’associazione Macchia Mediterranea che da anni si impegna per la tutela del nostro ecosistema costiero.