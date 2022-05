Positano, Massimo Capodanno nel ricordo di Brigida Sorrentino: “Prezioso maestro e caro amico”

Max, Fotoreporter instancabile, prezioso maestro e caro amico.

Mi hai insegnato il valore inestimabile della Memoria, grazie alla quale lasciamo traccia del nostro passaggio, che deve essere preservata come il più incredibile dei tesori.

Mi hai insegnato ad essere metodica, selettiva, essenziale, ma senza mai perdere l’originalità e la spontaneità che ci rendono unici e ci distinguono gli uni dagli altri.

Mi hai insegnato che essere testardi non è necessariamente un male – ma se trovi qualcuno più testardo di te so’ guai – ma anche che scusarsi dopo essersi comportati male è doveroso e non bisogna provare vergogna di ammettere che si ha torto.

Mi hai insegnato che bisogna avere la faccia tosta (anche se forse non ci riuscirò mai), ma bisogna anche rispettare la riservatezza e l’intimità delle persone.

Mi hai insegnato la differenza tra uno scudo, una piotta e un sacco.

Mi hai insegnato che la Storia e le storie della gente comune possono essere raccontate anche senza parole e mi hai dato il privilegio di vivere queste storie, che sono anche la tua storia, attraverso le tue immagini.

Sono felice e onorata di aver trascorso innumerevoli ore insieme alla tua scrivania e non, e aver avuto accesso al tuo mondo includendomi nei tuoi progetti.

Per questo, e molto altro, ti sono grata, anche se non sarà mai abbastanza.

Ti voglio bene, Brì Brì

“E mo’ che famo?

Se guardamo ne li occhi”

Foto Cn Nava