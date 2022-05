Positano, malore sulla spiaggia di Fornillo. Tempestivo ed efficace l’intervento dei soccorsi

Positano, in questo caldo pomeriggio di metà maggio una persona è stata colta da improvviso malore mentre si trovava sulla spiaggia di Fornillo. I sanitari del 118 ed i volontari della Croce Rossa sono intervenuti immediatamente ed in modo efficace prestando le prime cure necessarie. Purtroppo con l’arrivo della alte temperature i malori, più o meno gravi, sono quasi all’ordine del giorno.

Si torna necessariamente a parlare della fondamentale importanza della presenza di una postazione di primo soccorso del 118 sulla Spiaggia Grande, una necessità della quale noi di Positanonews abbiamo parlato più volte consapevoli che in caso di malesseri ed incidenti guadagnare minuti preziosi potrebbe in alcuni casi evitare una tragedia.