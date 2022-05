Positano, lo chef Salvatore Barba rappresenterà l’Italia nella Repubblica del Congo per la festa nazionale del 2 giugno

Lo Chef di Positano Salvatore Barba è stato scelto per rappresentare l’Italia a Kinshawa, Repubblica del Congo in occasione della festa nazionale del 2 giugno all’ambasciata italiana insieme alla sua collaboratrice e Chef Antonella Galante che prevede la partecipazione di circa 600 invitati.

Salvatore ed Antonella oggi sono stati a Roma per il visto ed hanno incontrato il console del Congo a Roma Osango Benjamin.

Domani mattina i due chef partiranno per il Congo.

A Salvatore ed alla sua collaboratrice Antonella formuliamo le migliori congratulazioni per questo importante riconoscimento che porterà il nome di Positano e della sua gastronomia all’estero.