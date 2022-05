Positano, le bontà dello chef Enrico Paolillo da Elisir Cafè. Una cucina sempre più d’eccellenza nella perla della Costiera amalfitana e le sorprese non mancano. Ci troviamo qui in Via Pasitea, poco prima del Garage Mandara, l’Elisir Cafè, che Ambrogio Carro con la moglie Angela sta facendo crescere e migliorare di anno in anno con un ottimo staff. In cucina abbiamo Enrico Paolillo di Vettica di Amalfi che si destreggia con dei manicaretti niente male, di provata esperienza. Vi consigliamo le sue specialità come le linguine al limone, spaghetti alla Nerano e la tagliata di manzo, ma anche il pesce e ottime insalate “Per me la cucina è passione ed è basata sul territorio e sui prodotti, cerco sempre di dare il meglio nel mio lavoro”, ed i risultati si vedono anche grazie a un gruppo affiatato, Rachele in cucina che si è rivelata un’ottima spalla, in sala Pina , che sovrintende e cura tutti i particolari, Patrizia e Francesco sempre cordiali e disponibile, e per finire Antonio al bar per un ottimo caffè e drink spettacolari, il tutto fuori la calca della Spiaggia Grande e dei Mulini, ottima sosta per il prima o dopo il classico giro di paese o per godersi un brunch o un buon pranzo con un rapporto qualità prezzo eccezionale.