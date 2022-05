Positano, la scuola aderisce al progetto del Corpo Forestale: gli alunni di quarta posizionano nuove piante in località Fiosse. La scuola di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, ha aderito al progetto proposto dal Corpo Forestale dello Stato. Per questo motivo, gli alunni delle classi quarte della città verticale, nel corso della mattina di ieri, venerdì 13 maggio 2022, hanno posizionato delle nuove piantine in località Fiosse.

Il progetto era previsto per il mese di novembre, ma le cattive condizioni meteo hanno impedito che venisse realizzato. Slittato, dunque, a ieri.