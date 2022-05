Positano, la parte bassa di via Monte senz’acqua da oltre un’ora. Questa mattina, lunedì 2 maggio 2022, a Positano, nella parte basse di via Monte, sono in corso delle mancanze d’acqua e degli abbassamenti di pressione.

Da oltre un’ora privati dell’acqua, i cittadini stanno vivendo un grande disagio, soprattutto in quanto l’Ausino, la società che si occupa del servizio di erogazione idrica in Costiera Amalfitana, non aveva segnalato la sospensione.