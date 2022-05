Positano: la foto del Raggio Verde scattata da Fabio Fusco mostrata anche a Geo&Geo. “Mai come in questo periodo abbiamo tutti bisogno di speranza – ha esordito il meteorologo Filippo Thiery nel corso della puntata di ieri di Geo&Geo – e il colore di quest’ultima è il verde, che è anche il colore della natura, delle foreste, dei prati e dei boschi. Ma anche l’atmosfera sa regalarci le sue tonalità di verde: con il fenomeno del raggio verde, che torniamo a vedere grazie ad una meritevole galleria di immagini pubblicata sul sito della Bottega della Scienza, di questo fenomeno immortalato da tante località italiane e da altrettanti fotografi. La rassegna è curata dal nostro fotografo Marco Meniero”.

Jules Verne in un romanzo del 1982 disse a tal proposito “Se c’è del verde in paradiso non può che essere quel verde”. Il vero colore della speranza che nessun’altra tinta in natura e neanche i pittori sulla tavolozza riescono a riprodurre, se non questo fenomeno.

Fra queste fotografie, spicca quella scattata a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, da Fabio Fusco. “Si tratta di uno pseudo miraggio: il sole così seghettato, in cui il bordo superiore sembra distaccarsi dalla nostra stella, e dà luogo al bagliore verde nei minuti finali”, spiega ancora il meteorologo.