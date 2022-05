Positano, la felicità di Nello Buongiorno per l’affetto ricevuto in occasione del compleanno e dei 70 anni di carriera

Positano. Abbiamo incontrato Nello Buongiorno, la voce della perla della costiera amalfitana, che il 6 maggio scorso festeggiato i suoi 70 anni di carriera con una serata al teatro delle Arti di Salerno: «Ho avuto grandi soddisfazioni prima da Mara Venier nella sua “Domenica In” del primo maggio quando, in occasione del mio compleanno, Mara mi ha fatto trovare anche una torta. Soddisfazioni anche a Positano dove abbiamo festeggiato i miei 70 anni di carriera ed è stata una cosa meravigliosa e colgo l’occasione per ringraziare il sindaco che è venuto a Salerno a sentirmi e la sua presenza è stata importantissima. Ringrazio anche Positanonews che mi ha sempre seguito. Spero di continuare ancora a lungo. Finché avrò la forza e la voce per cantare lo farò».

Nello Buongiorno nasce a Torre Annunziata, il 1º maggio 1946, sotto il segno zodiacale del Toro. Nel salotto di Mara Venier quindi festeggia 76 anni.

Napoletano doc, ha cominciato a 16 anni come cantante di pianobar e anno dopo anno si è costruito discreta fama nei locali notturni di tutta Europa.

Trasferitosi a Positano ha aperto insieme alla famiglia un night club, nel quale si esibiva dal vivo tutte le sere. Qui è avvenuto l’incontro fortunato con Walter Chiari e Vittorio Caprioli che gli affidano la sigla del programma “Io te, tu io” in onda su Rai 2.

In seguito Nello ha partecipato a varie trasmissioni musicali sulle reti Rai e Mediaset. E’ stato ospite di Uno Mattina, I fatti vostri, Tornando a casa e In famiglia.

Nella stagione televisiva ’96-’97 è stato primo cantante solista dell’orchestra di Domenica In diretta dal maestro Gianni Mazza.

Poi ha conosciuto Mara Venier che lo ha chiamato su Canale 5 per Ciao Mara. In seguito è stato a Domenica In nelle edizioni 2002-2003 e 2004-2005.

Nel 2020 si è presentato alle blind audition di The Voice Senior, il talent show dedicato ai cantanti over sessanta.

Nello si è esibito sulle note del brano “Io Amo”, scritto da Toto Cutugno e portato alla ribalta da Fausto Leali a Sanremo 1987.