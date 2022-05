Positano, la favola di Giuseppe Rispoli dedicata all’amore più grande: la mamma “Pipona”

L’attore positanese Giuseppe Rispoli in questi ultimi due anni ci ha regalato tantissime favole che ci hanno fatto sorridere, commuovere ed emozionare. Favole che hanno colorato le giornate buie della pandemia trasportandoci in un mondo di fantasia, liberando il bambino che è in ognuno di noi. Fare una classifica delle favole di Giuseppe è impossibile perché ognuna racchiude una magia, un ricordo ed un sorriso.

Ma quella che l’attore ci regala oggi ha un qualcosa in più perché è dedicata all’amore più grande, alla sua mamma.

Una favola che racchiude un pizzico di nostalgia per la Positano del passato, per la bellezza di un paese puro e semplice, a misura dei cittadini. Ma che, allo stesso tempo, lancia un messaggio ai positanesi affinché siamo sempre consapevoli del tesoro che hanno avuto in eredità dai propri antenati, all’angolo di Paradiso in cui hanno avuto la fortuna di vivere e possano custodirlo con l’amore di chi protegge un bene prezioso e fragile.

Allo stesso modo in cui si custodisce e protegge l’amore di una mamma che, nonostante la lontananza, resta il porto sicuro ed il faro di una vita.

Una mamma che ha trasmesso al figlio la creatività e la fantasia e che, soprattutto, gli ha insegnato l’amore per Positano.

Un amore che Giuseppe ha voluto rendere tangibile con la sua artistica riproduzione della città, realizzata con maestria e cura minuziosa al punto da farne una piccola e preziosa opera d’arte che ha reso ancora più emozionante ed unico il video della favola dedicata a “Pipona”.