Positano La Divina Accoglienza in Sicurezza, domani con l’assessore regionale Casucci. Carro “Momento importante”

Positano, procede spedito il progetto LA DIVINA ACCOGLIENZA IN SICUREZZA – l’evoluzione del turismo oltre la pandemia. Domani Venerdi 27 maggio 2022 alle ore 10.30 presso la sala consiliare ‘Andrea Milano’ del Comune di Positano, si terrà un incontro organizzato da Associazione FederComTur, patrocinato da Regione Campania e Comune di Positano, con la partecipazione del prof. Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania, e dell’On Franco Picarone, Presidente Commissione bilancio Regione Campania. Partecipano all’incontro : Giuseppe Guida, Sindaco di Positano – Michele De Lucia, Assessore bilancio Comune di Positano – Ambrogio Carro, Commissario regionale turismo FederComTur – Giuseppe Vespoli, Consigliere delegato al turismo Comune di Positano; Maurizio Ingenito, Presidente FederComTur – Claudio Pisapia, Segretario Nazionale FederComTur – Mario Vitolo, Virvelle/Unicosul il progetto – Luca Arlotta, piano di comunicazione Progetto – Carmelo Bifano, Presidente Fondazione School University e Eblip – Angelo Grimaldi, Presidente Unaco e Consorzio Genea sostenibilità ambientale – Ferdinando Crescenzi, già Direttore Medicina del lavoro ASL Salerno – On. Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio Regione Campania – Prof. Felice Casucci, Assessore Regione Campania con delega alla semplificazione e al turismo. Presenti inoltre i Sindaci dei Comuni della Costa D’Amalfi. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Venerdì 27 a Positano grazie al sindaco e con il patrocinio della Regione Campania presenteremo il Progetto di “Accoglienza in Sicurezza”: Cominciamo dal settore Turistico che sarà al centro del complesso Sistema di Accoglienza della nostra Rete. Coinvolgere Turismo, Cultura, Commercio, Servizi, Enogastronomia, Prodotti tipici e’ l’unica possibilità che abbiamo per promuovere la ripresa del nostro meraviglioso territorio del nostro Mezzogiorno. Avremo l’onore di ospitare l’assessore al Turismo della Regione Campania che ha dimostrato sensibilità e competenza verso questi temi. Chiederemo ai vertici Regionali, un ulteriore impegno a favore della Sicurezza e della interconnessione tra o vari settori con interventi mirati per accogliere e diffondere le nostre bellezze. ( Claudio Pisapia )

“Un momento importante di confronto per tutti – dice Ambrogio Carro sentito da Positanonews -, questo è un progetto che, grazie alla collaborazione di tutti, sarà molto utile agli imprenditori e a tutta la collettività”