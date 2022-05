Positano, investito l’ex presidente degli albergatori Sasà Rispoli “Sempre più pericoloso camminare a piedi”

Positano ( Salerno ) . Boom turistico nella perla della Costiera amalfitana e di conseguenza aumenta inevitabilmente il traffico, in particolare sta diventando insostenibile la circolazione nell’unica strada interna da Via Pasitea a Via Cristoforo Colombo. Ieri è stato investito mentre camminava a piedi l’ex Vice Sindaco Francesco Fusco, oggi l’ex Presidente degli albergatori Salvatore Rispoli, per tutti Sasà, fra i proprietari dell’hotel ristorante Buca di Bacco, che fa un post al proposito

Sto pensando che è diventato sempre più pericoloso camminare a piedi lungo Via Pasitea, il mese scorso all’altezza del Poseidon vengo urtato da un Transit che mi fa perdere l’equilibrio mentre oggi davanti alla Boutique Mastro, alle ore 12.20 vengo investito all’interno del corridoio pedonale da una camion bianco di dimensioni simili a quello usato dai Corrieri. Sono stato fortunato perchè nell’urto sono finito addosso ad altro passante che mi ha aiutato a non finire sull’asfalto. Solo a titolo di cronaca l’ho fatto notare ad una vigilessa che lo aveva fermato davanti alla Farmacia perchè pare avesse commesso una infrazione alla circolazione.

Sentivo il dovere di condividere questo perchè ho paura che continuando così prima o poi qualcuno potrebbe farsi molto male!

Fate attenzione!