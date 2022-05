Positano, investito da un ciclomotore mentre camminava a piedi l’ex vice sindaco Francesco Fusco “Sto bene”

Positano ( Salerno ) . Investito mentre camminava a piedi da un ciclomotore l’ex vice sindaco Francesco Fusco, noto e stimato consulente finanziario, ma ha rassicurato tutti sul suo stato di salute anche se ora si trova in ospedale. L’incidente è avvenuto ieri sera in Via Pasitea, nei pressi dell’hotel Alcione, subito dopo la ceramica Assunta di Carrassi, la dinamica deve essere ancora ricostruita dalle forze dell’ordine. La notizia ha fatto il giro del paese e molti si erano preoccupati per lo stato di salute di Francesco Fusco “Sto bene solo qualche contusione in testa, ora sono in attesa della visita ortopedica e poi vediamo”, ha riferito. Ora deve fare i dovuti accertamenti, gli auguriamo una buona e presta guarigione.