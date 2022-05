Positano invasa dai turisti, tanti commenti contrastanti . We’re Open

Positano invasa dai turisti, tanti commenti contrastanti. La bella e significativa foto di Cristina Aiello che abbiamo postato sui nostri social network a volto ha provocato centinaia di commenti, a dire la verità ci hanno sorpreso … C’è chi è contento della fine della crisi e del lockdown per la pandemia da Covid, chi punta il dito sulla dimenticanza delle mascherine e del distanziamento, chi ritorna ai ragionamenti di tutela della perla della Costiera amalfitana, di sostenibilità , fra questi Tanina Vanacore

Nessun imprenditore disdegna il lavoro con i turisti che ci scelgono ..Nessun lavoratore disdegna il lavoro tanto agognato dopo due anni di fermo totale ..Ma quello che ci lascia perplessi e ci fa riflettere :potrebbero arrivare turisti ad orari diversi ?Potrebbero contingentare l’entrata in paese di tanti automezzi? Me lo chiedo spesso a cui non saprei dare una risposta. E continuo a chiedermi :ma per le migliaia di persone …ci sono servizi a sufficienza? No