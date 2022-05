Positano, incidente di ieri sera alla Garitta causato da un’auto guidata da turisti che hanno fatto inversione

Positano, Costiera amalfitana incidente di ieri sera alla Garitta causato da un’auto guidata da turisti che hanno fatto inversione. Stando ai primi resoconti l’incidente di ieri sera alla Garitta è stato causato da un’auto guidata da turisti che hanno fatto inversione ad U.

In pratica l’auto, sembra a noleggio, che veniva da Sorrento verso Amalfi nello spiazzo della Garitta, dove non c’erano gli operatori, ha fatto una manovra improvvisa creando pericolo, anche a causa della scarsa visibilità notturna. Due auto sono riuscite ad evitarla , non ha avuto la stessa fortuna il camioncino della frutta. Per fortuna nulla di grave ed è questo l’importante.

Poi è intervenuta l’ambulanza del 118 per trasportare i feriti all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello.