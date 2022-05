Oggi la comunità di Positano è in festa perché otto bambini hanno ricevuto la Prima Comunione. Si sono preparati a questo importante giorno attraverso un lungo cammino di fede durante il quale hanno vissuto momenti di gioia, di condivisione, di fatica, di vivacità, di riflessione. E questa mattina, emozionati e felici, sono entrati nella Chiesa di Santa Maria Assunta e sotto lo sguardo amorevole e materno di Maria hanno partecipato per la prima volta al banchetto eucaristico. Ai genitori, ai parenti ed a tutta la comunità parrocchiale il compito di accompagnarli nella loro vita di cristiani.

Formuliamo i migliori auguri ad Anna, Brayan, Chiara, Chiara, Clelia, Giulia, Irene e Pierluigi affinché la loro vita sia sempre guidata dall’amore per Gesù.