Positano, il vincitore della rassegna “Processi Scultorei” è Salvatore Russo con l’opera Poseidon. Questa mattina, sabato 28 Maggio, alle ore 11:00, alla presenza del Sindaco di Positano Dott. Giuseppe Guida, il Consigliere al Turismo di Positano Dott. Giuseppe Vespoli, il Presidente dell’Ass.ne Non Me Ne Vado Ferdinando Sorrentino, la Coordinatrice della Scuola di Scultura Prof.ssa Rosaria Iazzetta, e il Prof. Nello Antonio Valentino, docente di formatura tecnologia e tipologia dei nuovi materiali dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Salvatore Russo di Frattamaggiore è stato proclamato il vincitore del Simposio.

La sua opera Poseidon sarà acquisita dal Comune di Positano, ed entrerà a far parte in via permanente alla nascente collezione di sculture in terracotta.