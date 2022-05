Positano, il giovane calciatore Luigi Gabriel Barba dalla squadra del Sorrento agli allenamenti con il Sassuolo

Luigi Gabriel Barba porta il calcio di Positano e della penisola sorrentina al di fuori dei confini regionali grazie alla sua bravura ed alla sua passione per la disciplina sportiva. La settimana scorsa è stato chiamato per un provino dal Benevento dopodiché ha giocato nel Torneo delle Sirene a Sorrento dove è stato notato da qualche responsabile del Sassuolo che ha fortemente voluto per una serie di allenamenti con la squadra.

Questa mattina Luigi Gabriel è partito per raggiungere il Centro Sportivo Corradini di Villalunga di Casalgrande (RE) dove si allenerà con la squadra del Sassuolo.

Un giovanissimo talento positanese che ha giocato la sua prima stagione nella squadra del Sorrento partecipando al campionato regionale e segnando circa 18 gol che lo hanno fatto raggiungere i primi posti della classifica dei cannonieri.

Al giovane Luigi Gabriel formuliamo i nostri complimenti certi di vederlo in futuro giocare in serie A.