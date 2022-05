Positano, il comune cerca addetti all’infopoint turistico: ecco come fare domanda

Il comune di Positano ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di addetti per servizio di infopoint turistico per il periodo giugno-settembre 2022. Tutti coloro che sono interessati a partecipare al servizio Infopoint 2022 possono presentare la domanda entro le ore 12:00 del giorno Lunedì 30 Maggio 2022. Il Modulo di candidatura, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere inoltrato a mezzo mail a segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it oppure consegnato a mano all’Ufficio Protocollo, unitamente a copia di documento d’identità e curriculum vitae. E’ possibile cliccare qui per leggere l’avviso completo e scaricare il modulo di candidatura.