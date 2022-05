Positano, il 21 maggio appuntamento a Montepertuso con la musica di “Emozioni Partenopee”

Positano. Nell’ambito della II Edizione di “Vicoli in Arte” imperdibile appuntamento sabato 21 Maggio alle ore 20.30 in Piazza Cappella nella frazione di Montepertuso per un viaggio musicale tra le più belle melodie classiche napoletane, tra ritmi moderni e suoni antichi, grazie allo spettacolo “Emozioni Partenopee” con la voce e la regia di Tommaso Fichele e la chitarra e gli arrangiamenti di Fabio Notari.