Positano, il 13 maggio lezioni di canto e scherma scenica: prosegue Vicoli in Arte

A Positano non si ferma Vicoli in Arte. La preziosa iniziativa che riempirà ogni angolo della città con arte, cultura, poesia, musica e danza. Una grande kermesse di artisti, musicisti, interpreti di importanza nazionale e internazionali con un ricco programma di incontri, spettacoli ed attività in grado di accontentare i gusti di tutti e che sicuramente rappresenteranno un punto di forza di questaestate2022. In molti attendono il prossimo appuntamento che sarà venerdì 13 maggio, presso l’Auditorium Scielzo (ex scuole elementari) alle ore 18:00. Le due lezioni di venerdì saranno incentrate sul canto con il maestro Fichele e la scherma scenica con il maestro Sciortino. Sabato 14 maggio, invece, altro appuntamento alle ore 20:30 sul sagrato della Chiesa Madre con “Io e mia sorella Trio – Music and Singing”.