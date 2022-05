Positano, ieri il consiglio comunale: presentato il direttivo del Forum dei giovani ed il regolamento per la tutela degli animali, approvato il bilancio. Ieri mattina si è tenuto il Consiglio Comunale in seduta ordinaria con la presenza di nove argomenti all’ordine del giorno così come evidenziati nella precedente comunicazione. Tra i punti:

-PRESENTAZIONE DEL NUOVO DIRETTIVO DEL FORUM DEI GIOVANI: Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, il Sindaco ha rivolto un augurio di buon lavoro al nuovo direttivo del Forum dei Giovani, con la presenza del Coordinatore Roberto Grassi che si è rivolto al Consiglio portando i saluti di tutti i delegati. Il Sindaco ha rinnovato il supporto e la massima attenzione che si intende riservare ai giovani positanesi, che rappresentano il futuro della nostra comunità. A loro si vuol dare risposta tangibile che possa abbracciare tutte le esigenze e le necessità relative alla crescita personale e professionale di ognuno.

E’ intenzione di questa Amministrazione sostenere il Forum in ogni modo, andando oltre a quelle che sono le somme previste nell’apposito capitolo di spesa per il funzionamento dell’ente e, come si fa ormai da anni, per tutte le altre manifestazione che il Forum intende promuovere e portare avanti, sono già stanziate somme ad hoc prese dai rispettivi capitoli di competenza.

Il Forum dei Giovani infatti si pone come una importante occasione partecipativa per i ragazzi, i quali hanno l’opportunità non solo di sviluppare momenti di socializzazione e momenti di aggregazione, ma anche di entrare in contatto con altre realtà territoriali e mettersi a lavoro per progetti e iniziative. Siamo sicuri che i membri del nuovo direttivo saranno all’altezza dei compiti per cui sono stati chiamati, con senso di responsabilità, collaborazione e sinergia reciproca.

-REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI: Sulla base delle preesistenti disposizioni in materia di tutela degli animali, l’Amministrazione Comunale ha voluto redigere un regolamento ad hoc quale atto formale dovuto per una concreta attenzione al mondo della salvaguardia degli animali presenti sul territorio. Non a caso, la materia è oggetto di specifica delega affidata all’Assessore Celentano, delega fino ad ora mai stata conferita in passato e che permette di dedicarsi in maniera ancora più incisiva alla tematica. A tal proposito, si rivolge un sentito ringraziamento all’Associazione SOS Animali Positano, volontarie che quotidianamente dedicano tempo e tanto amore ai nostri amici a quattro zampe, assicurando loro tutte le cure del caso e promuovendo campagne di sensibilizzazione e adozione. Il Comune di Positano è promotore di buone pratiche di detenzione di animali di affezione e metterà in campo tutte le forze per sconfiggere gli atti di maltrattamento e gli episodi di violenza ai danni degli animali.

-BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024: In primo luogo si è provveduto ad approvare il piano triennale delle opere pubbliche, un piano strategico di circa 45 milioni di euro, all’interno del quale sono contenute opere di grande rilievo per la crescita e lo sviluppo del territorio, come riconosciuto anche dal Consigliere di minoranza Vito Mascolo, che come tutti noi si auspica che le stesse possano essere realizzate nell’interesse di tutta la comunità positanese. Nello specifico, tra le varie opere prioritario è l’intervento di ampliamento dell’area archeologica della Villa Romana, con nuove prospettive di scavo e di valorizzazione del sito archeologico, oggi vera testimonianza tangibile del nostro passato nonché fiore all’occhiello dell’attuale offerta turistica di carattere culturale. Così come fondamentale è il progetto di riqualificazione dello stradone e della rotonda in spiaggia che prevede anche il restauro dei famosi Leoni e delle colonne di epoca romana, che una volta recuperate saranno ricollocate sul territorio in maniera dignitosa. Ulteriori fondi comunali sono stati impegnati per la realizzazione dell’ascensore che collegherà la frazione di Nocelle alla strada rotabile con relativo abbattimento delle barriere architettoniche; oltre 600.000 euro di risorse comunali sono invece state impiegate per la riqualificazione di tutta la zona di Laurito; sono in fase di ultimazione i lavori del campo sportivo ai quali seguiranno le opere per la realizzazione della palestra comunale finanziata con il Bando Sport e Periferie per circa 700.000 mila euro.

Importantissimi sono gli interventi previsti per l’ex plesso scolastico (scuole elementari), progetto di oltre 2,5 milioni di euro, candidato su diverse misure di finanziamento, che prevede la creazione di un centro polifunzionale welfare che sarà aperto a tutta la comunità.

Altro intervento, il cui progetto è già stato approvato in sede preliminare e candidato ai fondi PNRR, è la delocalizzazione del nuovo centro di raccolta in zona Carcarone, in cui si dispone delle giuste caratteristiche per poter ospitare questa tipologia di servizio consentendo al tempo stesso di valorizzare l’area Cascata.

Sempre in merito al territorio, non si tralascia in secondo piano l’importante investimento previsto per i prossimi anni per gli interventi di messa in sicurezza e di mitigazione del rischio idrogeologico e tutta una serie di interventi di manutenzione di scale e strade del nostro territorio.

Con l’approvazione del bilancio sono state confermate tutte le tariffe e le imposte comunali senza alcun aggravio o aumento a carico della cittadinanza, anzi si è provveduto come già annunciato ad una riduzione sostanziosa della tassa sullo smaltimento dei rifiuti (TARI), come aiuto concreto e tangibile per imprese e famiglie che dopo due anni di sacrifici si ritrovano a vivere un momento di grande ripartenza.

Oltre a tutti gli interventi sopra menzionati in bilancio sono state stanziate risorse importanti per soddisfare la necessità di personale all’interno degli uffici comunali che negli ultimi anni si sono via via svuotati a causa dei pensionamenti e delle restrizioni in materia di nuove assunzioni. Si procederà dunque all’assunzione di nuove figure professionali il cui contributo sarà indispensabile per il funzionamento e l’efficienza della macchina comunale.

Grande spazio e risorse importanti sono state stanziate per il settore turistico, si continua l’importante lavoro di promozione del nostro territorio, con la predisposizione di eventi e manifestazioni in cui si ospitano artisti di livello nazionale ed internazionale. A tal proposito, quest’anno ricorre il 50° Anniversario del Premio Danza Léonide Massine, appuntamento storico e di grande rilevanza artistica che da mezzo secolo ospita sul palco étoile internazionali, regalando di volta in volta emozioni e spettacoli di superlativa qualità. Positano, infatti, oltre ad essere una delle mete più ambite a livello mondiale grazie al ricco patrimonio naturale e paesaggistico, si distingue anche per la vasta offerta artistico-culturale, settore in continuo sviluppo che permette ancora una volta di posizionare il nostro paese in cima alle classifiche internazionali.

Come sempre, massima attenzione e supporto è inevitabilmente riservato al tessuto socio economico del nostro paese, con la previsione di concreti aiuti alle fasce più deboli o a coloro che si trovano in difficoltà. Siamo convinti che la presenza dell’Amministrazione verso la comunità debba essere costante ed effettiva, perché solo in tal modo è possibile parlare di un vero e proprio benessere sociale.