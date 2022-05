Positano, gruppo di americani paga conto di 4.200 euro al ristorante, avevano offerto da bere a tutta la sala. Niente prezzi pazzi in Costiera amalfitana, ma una storia stravagante che fa capire come l’atmosfera dell’emergenza da Pandemia per il Covid sia superata. Una bella serata dove un gruppo di 5/6 americani e americane si è bevuto l’impossibile, poi la goliardata di offrire a tutta la sala da bere e un conto da 4.200 euro con un finale da baldoria per la Costa d’ Amalfi è davvero un boom turistico senza precedenti, il 2019 raggiunto e superato al momento, ovviamente i conti si faranno a fine estate . Staremo a vedere e prosit..