Positano, gravissimo incidente stradale a Tordigliano. Coinvolto un centauro

Positano. Poco dopo le 17.30 di oggi si è verificato un gravissimo incidente stradale sulla S.S. 163 Amalfitana in località Tordigliano, uno dei tratti più pericolosi e che troppo spesso diventa scenario di sinistri.

L’incidente di oggi ha visto coinvolto un ragazzo che percorreva la Statale alla guida di una moto e che all’improvviso, per cause da accertare, ha perso il controllo cadendo al suolo in modo violento. Il centauro è rimasto sull’asfalto ed ha causa del violento impatto ha riportato gravi ferite alla testa con copiosa perdita di sangue. Un’ambulanza è partita da Positano quasi un quarto d’ora dopo l’incidente ed ha impiegato almeno un altro quarto d’ora per giungere sul posto. Purtroppo in caso di incidenti gravi, come quello in questione, il tempo è fondamentale per evitare complicazioni od esiti nefasti. E mezz’ora di attesa per i soccorsi rappresenta davvero un tempo enorme che può fare la differenza tra la vita e la morte.

Al momento purtroppo non siamo a conoscenza di ulteriori particolari e non conosciamo le condizioni del ragazzo rimasto vittima dell’incidente.