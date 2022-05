Positano, grave incidente ad Arienzo: motociclo distrutto e turista in ospedale in gravi condizioni

Positano, grave incidente ad Arienzo: motociclo distrutto e turista in ospedali in gravi condizioni.

Uno scontro frontale, quello che ha visto coinvolti nel pomeriggio di ieri, un furgone ed uno scooter ad Arienzo, lungo la SS 163, nel territorio della città verticale. Ad avere la peggio il passeggero del motociclo. Intervenuti sul posto il 118 e la polizia locale.

